Robotlara yoğun ilgi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Kodlama Atölyesinde gerçekleşen robotlar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Fatsalı vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile takip edilen ve Milli Mücadele'nin 100. yılı konsepti ile robotlar vatandaşlara eğiticiler öncülüğünde gösteri yaptılar.

Görevliler Plevne Meydanı'nda kurdukları stantlarla Kodlama Atölyesinde gerçekleşen sunumları halka gösterdiler.

Fatsa Kodlama Atölyesi eğitici öğretmeni Doğan Kartal yaptığı açıklamada, “Kodlama Atölyesinde eğitimlerini devam ettiren öğrencilerimiz Milli Mücadelemizin yüzüncü yılını robotik ortamda halkımıza sundular. Ayrıca stantlarımızda acil servis senaryosuna yer verdik. 13 öğrenci ve 5 öğretmenimiz burada görev aldı” dedi.