İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesini batırması kamerada

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince Karadeniz’de Ordulu balıkçılara ait teknenin vurulması ve batırılması görüntüleri ortaya çıktı.

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince Karadeniz'de Ordulu balıkçılara ait teknenin vurulması ve batırılması görüntüleri ortaya çıktı.


Perşembe ilçesi Medreseönü Balıkçı Barınağı'ndan kalkan avı için Romanya'ya giden balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında uluslararası karasularında Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saldırıya uğradı. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan balıkçılara ateş açılması sonucu 3 kişi yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı.


Gerçek ve plastik mermilerle ateş açılan Ordulu balıkçılara ait tekne ise sulara gömüldü. Balıkçı teknesine ateş açılması ve müdahale anı kaydedilirken, Türk balıkçı teknesinin sulara gömülmesi de görüntülerde yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.