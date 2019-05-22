Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesini batırması kamerada

Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince Karadeniz'de Ordulu balıkçılara ait teknenin vurulması ve batırılması görüntüleri ortaya çıktı.

Perşembe ilçesi Medreseönü Balıkçı Barınağı'ndan kalkan avı için Romanya'ya giden balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında uluslararası karasularında Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından saldırıya uğradı. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan balıkçılara ateş açılması sonucu 3 kişi yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı.

Gerçek ve plastik mermilerle ateş açılan Ordulu balıkçılara ait tekne ise sulara gömüldü. Balıkçı teknesine ateş açılması ve müdahale anı kaydedilirken, Türk balıkçı teknesinin sulara gömülmesi de görüntülerde yer aldı.