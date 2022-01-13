Rüsumat No:4 Gemisi yeniden hayat buluyor

Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya silah sevkiyatı yapan Rüsumat No:4 Gemisi'nin Ordu'da yaşadığı kahramanlık destanı yaşatılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisi'nin destanı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılacak. 2019 yılında göreve başladığında Rüsumat No:4 gemisinin yaşadığı kahramanlık destanının tarihi atmosferini yaşatmak için çalışma yapacakları sözünü veren Başkan Güler, bu sözünü yerine getiriyor.

Rüsumat No:4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi Projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün, Karadeniz gezisi kapsamında 19 Eylül 1924'de Hamidiye kruvazörü ile Ordu'yu gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahili Ayışığı Meydanı'nda alanda çalışmalara başlandı. İlk etapta tarihi kaynaklardan yararlanılarak geminin birebir replikasının inşa edildiği çalışma kapsamında gemiye ulaşımı sağlayan ahşap Karadeniz takaları, ahşap yürüyüş yolu, peyzaj düzenlemeleri ve gemi etrafında süs havuzu yer alacak.