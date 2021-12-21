Sabah namazına geldiği mescidin önünde hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde 74 yaşındaki bir vatandaş sabah namazı için geldiği mescidin yanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı Çivisiz Mescit'te sabah namazını kılmak için evinden çıkan 74 yaşındaki Ali Yankuncu, abdest alacağı şadırvanın önünde fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan köpeklerin havlamasıyla sesleri duyan Ünye Belediyesi zabıta ekipleri yerde yatan yaşlı adamı gördü. Zabıta ekiplerinin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede şahsı hayatını kaybettiği belirlendi. 74 yaşındaki Ali Yankuncu'nun kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın cenazesi incelenmek üzere Ünye Devlet Hastanesine gönderildi.