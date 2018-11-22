Sabahattin Ali'nin esrarengiz ölümü kitap oldu

Yakın edebiyat tarihinin en ünlü yazar-şairlerinden olan Sabahattin Ali'nin ölümüne ilişkin farklı bir yaklaşım Ordulu bir yazardan geldi. Ordulu yazar Birol Öztürk, Sabahattin Ali'nin öldürülmesini biyografi-roman haline getirerek merak edilen konulara ilginç detaylarla romanlaştırdı.

2 Nisan 1948 yılında 41 yaşında Kırklareli'de hayata gözlerini yuman, ‘Kürk Mantolu Madonna' ve ‘Kuyucaklı Yusuf' gibi eserleri ile günümüzde hala okunan ve saygı beslenen, şiirleri bestelenerek günümüzde şarkı olarak söylenen yazar ve şair Sabahattin Ali, 1940'lı yıllarda yazı ve şiirleriyle tek parti ile muhalif oldu. Yine bu dönemde yazar Nihal Atsız ile gerilim yaşayan, Aziz Nesin'le beraber çıkardığı Markopaşa dergisinde siyasileri eleştirmesi yüzünden çeşitli davalarla uğraşmak zorunda kalan Sabahattin Ali, davaların aleyhinde seyrettiği bir dönemde Türkiye'den ayrılmak istedi. Bulgaristan sınırını geçmek isterken kendisine kaçma girişiminde rehberlik eden Ali Ertekin tarafından milliyetçi gerekçelerle öldürüldü. Ancak bu ölüm hep şüpheli olarak kaldı.

“Burada çiçekler açmıyor”

Günümüzde bile ölümü hala tartışmalı olan Sabahattin Ali'nin öldürülmesine ilişkin çözülemeyen gizemli konuya Ordulu yazar Birol Öztürk, farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Ordu'nun son yıllarda yetiştirdiği yazarlardan olan ve yayınlanmış 30 kitabı bulunan Ordu Ticaret Borsası Genel Sekreteri Birol Öztürk'ün 31. kitabını çıkardı. Ordu'nun tarihi ve kültür değerlerini, unutulmayan efsanelerini, türkülerden yola çıkarak yaptığı araştırmalarla ortaya çıkardığı ilginç olayları romanlaştıran, Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ve isimleri ile sanatçılarını kendine özgü üslubu ile kaleme alarak kitaplaştıran yazar Birol Öztürk'ün 31. kitabı ‘Sabahattin Ali' oldu. ‘Burada çiçekler açmıyor' spotuyla yayımlanan kitapta, Sabahattin Ali'nin kaçışına rehberlik eden Ali Ertekin'in hayatından kesitler sunuluyor. Uzun bir araştırma sonucu hazırlanan kitapta Ali Ertekin'in olaydan sonra ismini değiştirmesi, demans hastası olması ancak Sabahattin Ali'yi sayıklaması, oğlunun yıllar sonra Sabahattin Ali hayranı olması ve onun gibi giyinmesi üzerine yıllarca "Seni ben öldürmedim" diye sayıklamasının ardından gelişen ilginç itiraf ve detaylar yer alıyor.