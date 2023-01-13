Sabit telefonu uyuşturucu zulası yapmışlar

Ordu'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin sabit masa telefonunu uyuşturucu zulası olarak kullandığı belirlendi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesinde yapılan bir operasyonda 30 gram metamfetamin, 30 adet ectasy hap ve 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 kişinin sabit masa telefonunu uyuşturucu zulası olarak kullandığı tespit edildi. 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan 4 operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 gram metamfetamin, bir gram esrar ve 7 gram sentetik madde ele geçirildi. Gözaltına alınanların sorgusu sürüyor.