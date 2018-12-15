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Sadaka kutusu Yemenli çocuklar için açıldı

Ordu’nun Fatsa İlçe Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri uygulama maksatlı bir “sadaka kutusu” oluşturdular ve ceplerindeki harçlıklardan bu kutuya bağışta bulundular.

Ordu'nun Fatsa İlçe Müftülüğü 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri uygulama maksatlı bir “sadaka kutusu” oluşturdular ve ceplerindeki harçlıklardan bu kutuya bağışta bulundular.


Minik çocukların bir araya getirdikleri sadakalar müftülük makamında açılarak, Yemenli çocuklara gönderilmek üzere ilçe müftüsü Hamza Bayram'a teslim edildi. Öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu kampanya karşısında çok duygulandığını ifade eden Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram, "Çocuklarımıza göstermiş oldukları bu duyarlı davranış ve özellikle Yemenli kardeşlerine yardım etmeyi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz gerçekten çok duyarlı bir davranışa imza attılar. Kendilerini ve hocalarını tebrik ederim” dedi.

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