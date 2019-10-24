İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağanak yağış altında sörf

Karadeniz’de yağmur altında sörf yapmaya çalışan bir kişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz'de yağmur altında sörf yapmaya çalışan bir kişi, renkli görüntülere sahne oldu.


Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Sahili'nde bir vatandaşın sörf tahtasıyla birlikte denizde çabalaması, görenlere tebessüm ettirdi. Bir yandan yağan yağmur, diğer taraftan da yeteri kadar yükselmeyen dalgalar, uygun şartlar oluşmadığından sörfçünün işini bir hayli zorlaştırdı. Saatler içerinde defalarca sörf yapabilmek için çabalayan sporcu, kimi zaman başarılı olsa da çoğu zaman istediği sonuca ulaşamadı.


Genellikle yaz aylarında yüksek dalgalarla yapılan sörf sporunu, sağanak yağmur altında, kapalı havaya ve yetersiz dalgalara rağmen gerçekleştirmeye çalışan sporcunun gayreti objektiflere yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.