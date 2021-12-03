İhlas Haber Ajansı

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Sağlık çalışanı kazada hayatını kaybetti

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Ordu'nun Ünye ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkizce 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak çalışan sağlık memuru Muhammet Ali Şahin (26) kazada otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şahin kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şahin'in evli, 1 çocuk babası ve aynı zamanda İkizce-Şenbolluk eski Belediye Başkanı Mustafa Şahin'in oğlu olduğu öğrenildi.

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