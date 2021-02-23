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Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı

Ordu’da sağlık ekipleri, aşı yapmak üzere gittikleri bir yaşlının evine kar nedeniyle ulaşamayınca, 2 kilometre yolu yürüyerek, vatandaşa aşıyı yaptı.

Ordu'da sağlık ekipleri, aşı yapmak üzere gittikleri bir yaşlının evine kar nedeniyle ulaşamayınca, 2 kilometre yolu yürüyerek, vatandaşa aşıyı yaptı.


Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri'nde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde diyabet ve alzaymır hastalığı nedeniyle evinde yatan Naile Altıntaş'a ikinci doz korona virüs (Kovid-19) aşısı yapmak üzere yola çıktı. Bölgede bulunan kar nedeniyle eve araç ile ulaşmakta zorluk çeken ekipler, aracı bırakarak yürümeye karar verdi. Karda, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan ekipler, kontrollerinin ardından Altıntaş'ın aşısını yaptı.


85 yaşındaki Naile Altıntaş, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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