Sağlık çalışanlarına meyve ve börek ikramı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile odaya bağlı üye iş adamları sağlık çalışanlarına meyve ve su böreği ikram ederek “Sizlerin yanındayız” mesajı verdiler.

Türkiye'de sağlık çalışanlarına destek çığ gibi büyürken, bir destekte Ünye'deki iş adamlarından geldi. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde bulunan iş adamları, Ünye Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları için su böreği ve meyve ikramında bulundu.

Ünye Devlet Hastanesi önünde ikramları teslim eden Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, ”Biz bu gün sağlık çalışanlarımızın özverili ve bütün riskleri göz önüne alarak emek sarf ettiklerini unutmamalıyız. Bugün iş adamları arkadaşlarımızla beraber böyle bir organizasyonu düzenlemek istedik. İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak, onların bu mücadelesini yerinde görerek şahit olduğumuz için bu ikramları bu gün kendilerine teslim ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kısbet ise, ”Bizleri bu günlerimizde yalnız bırakmayan iş adamlarımızın bu sürprizi ayrıca sevindirmiştir. Sağlık çalışanları olarak sadece bir gün değil onların sağlığı için her gün mücadele etmek zorundayız. Çünkü bir insan sağlının ne kadar önemli olduğunu bütün insanlarımızda biliyor. Bizlerde bu gün bu yoğun mesai içerisinde canla başla çalışan arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı unutmayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından su börekleri ve meyveler serviste görevli sağlık çalışanlarına dağıtıldı.