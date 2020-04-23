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Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Ordu’nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesi çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle acil servis önünde İstiklal Marşı okudular.

Ordu'nun Fatsa İlçe Devlet Hastanesi çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle acil servis önünde İstiklal Marşı okudular.


Sağlık çalışanları TBMM'nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farkındalık oluşturmak için acil servis önünde bir araya geldiler. Sağlıkçılar burada İstiklal Marşı okudular. Çevredeki vatandaşlar da sağlık çalışanlarının İstiklal Marşı okuması etkinliğine katılarak destek verdiler.

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