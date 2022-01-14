Sağlık ekipleri karlı havaya rağmen vatandaşların aşılarını evlerinde yapıyor

Mesudiye ilçesi Yavşan Mahallesi'nde 3. doz aşısını olmayan vatandaşların evlerine giderek hatırlatma dozlarını yapan sağlık ekipleri vatandaşların gönüllerinde taht kuruyor. Yapılan evde aşı uygulaması hakkında konuşan Dr. Sevim Şentürk, ”İlçemiz Yavşan Mahallesi'nde Covid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 93 yaşındaki Ahmet Karakoç'un evine kurumumuz mobil aşı ekimiz ile birlikte zorlu hava ve yol şartlarına rağmen hizmet aracımızla gittik. Daha önceki aşı dozları yine tarafımızca evinde uygulanmış olan Ahmet Bey'e eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın sağlıkla kalın” dedi.