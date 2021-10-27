Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan: “Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor”

Işıl Aralan, Türkiye'de kadınlarda en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, erken teşhisin bu hastalıkta hayat kurtardığını söyledi.

Aralan, meme kanserinin en sık karşılaşılan belirtisinin, ağrısız ve zamanla büyüyen bir kitle hissedilmesi ile anlaşılabildiğini söyledi. Nadir de olsa bölgede cildinde kızarıklık, morarma, yara, içeri doğru çöküntü, küçük şişlikler ve portakal kabuğu görünümü oluşması gibi belirtilerin de meme kanseri belirtileri olabileceğini aktaran Aralan, “Meme başında genişleme, içe çökme, yön değiştirme, kabuklanma, çatlama, meme başı ve çevresinde renk değişikliği, meme ucundan gelen akıntı, koltuk altında görülebilen ve elle fark edilen ağrılı ya da ağrısız şişlikler görülebilmektedir” dedi.

“Kilo meme kanserini tetikliyor”

Şişmanlık, alkol ve sigara kullanımı ile yanlış beslenme alışkanlığı, ailede meme kanseri hikayesi, hiç çocuk doğurmamış olmak gibi faktörlerin de meme kanserini etkilediğini söyleyen Aralan, “Daha önce yumurtalık ya da rahim kanseri teşhisi konulması, uzun süre doğum kontrol hapı kullanılması, ileri yaşta olmak (sıklıkla 40-69 yaş arasında görülür) adet görmeye başlama yaşının erken, kesilme yaşının geç olması şeklinde sayılabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir” ifadelerine yer verdi.

“Erken teşhis hayat kurtarıyor”

Meme kanseri tedavisi erken evrelerde teşhisin hayat kurtarabildiğini kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, şunları söyledi:

“İleri evrelerde hem yaşam süreleri kısıtlı hem de tedavi seçimleri hastalar için yaşam kalitesini düşürecektir. Bu konuda toplum tabanlı taramaların yapıldığı ‘Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri'nin (KETEM) önemi anlaşılmaktadır. KETEM birimleri ülke genelinde halkın kanser konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması ve erken teşhisi mümkün olan bazı kanser taramalarının yapılması amacıyla kurulmuştur.”