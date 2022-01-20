İhlas Haber Ajansı

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Sağlık personellerine işitme tarama eğitimi

Ordu’da Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı ve Okul Çağı İşitme Tarama Programı uygulayıcısı olan çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi.

Ordu'da Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı ve Okul Çağı İşitme Tarama Programı uygulayıcısı olan çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi.


Sağlık Bakanlığı tarafından her yenidoğan bebeğe hastanelerde ve ilkokul birinci sınıfta okuyan çocuklara da okul ortamlarında işitme tarama programları uygulanmakta.


Sağlık Bakanlığı tüm sahada işitme tarama işlemlerini yapan işitme tarama çalışanlarına yönelik güncelleme eğitimi verdi.


Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Halkımız ve çocuklarımız yani aslında geleceğimiz için yaptığımız bu hem maddi hem manevi yatırımları, yani İşitme Tarama Programlarını pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen sahada sürdüren çalışanlara teşekkür ediyorum” diyerek katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

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