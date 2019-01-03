Sağlıklı hayatın mutluluğunu dans ederek kutladılar

Ordu'da obezite ve diyabet hastalığı ameliyatlarıyla sağlığına kavuşan hastalar, bu sevinci dans ederek kutladı.

Medical Park Ordu Hastanesi Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, obezite ve diyabet ameliyatıyla sağlığına kavuşturduğu hastalarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 300 hastayla tek tek ilgilenen Opr. Dr. Erkan Aksoy keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. Hastalar, canlı müzik eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, doyasıya dans ederek, tedavi sonrası kavuştukları yeni hayatlarını kutladılar.

Hastalarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Opr. Dr. Erkan Aksoy, obezite ve diyabet ameliyatından sonra hastaların yeni bir hayata başladıklarına dikkat çekerek, “Ameliyatın başarısı kadar ameliyat sonrası hastalarımızın takibi de son derece önemlidir. Biz de değişik dönemlerde hastalarımızla bir araya geliyoruz. Buradaki insanların mutluluğunu görünce, obezitenin getirdiği hastalık yükünden kurtulduklarını daha iyi anlıyoruz” dedi.

Kahvaltı programına katılan hastalar düzenlenen etkinlikte emeği geçen Opr. Dr. Erkan Aksoy'a teşekkür ederek, bu tür programların kendilerini daha fazla motive ettiğini fırsat bulundukça yapılması gerektiğini ifade ettiler.