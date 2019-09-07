Sağlıklı yaşam için pedalladılar

4 Eylül'de başlayan ve 19 ilçede yapılan etkinlikler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu çeşitli noktalarda hafta boyunca standlar açıldı. Bu standları ziyaret eden vatandaşlara anne sütü, emzirme ve güvenli annelik, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, kronik hastalıklar, diyabet hastalığı, tütünle mücadele, yeni doğan taramaları, kanser taramaları, kronik hastalıklar ile mücadele, ağız ve diş sağlığı konularında bilgiler verilirken ücretsiz tansiyon ölçümü, beden kitle indeksi belirlenmesi (boy kilo ölçümü), şeker ölçümü gibi tetkiklerde yapıldı.

Etkinliklerin son gününde sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü ve bisiklet turu düzenlendi. Bisikletleriyle Tayfun Gürsoy Parkı'ndan hareket eden sağlık çalışanları ve vatandaşların tur ve yürüyüşü rıhtımda son buldu.