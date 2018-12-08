Sahibiyle kavga edeni kolundan ısırdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpek, sahibiyle kavga eden genci kolundan ısırarak yaraladı.

Olay, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur K. (19), meydanda karşılaştığı Furkan D.(19) ile kısa bir süre sonra kavgaya tutuştu. Bu sırada Argentino dogo cinsi köpek, sahibiyle kavga eden Furkan D. isimli gence saldırdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, her iki tarafı da ayırırken yaralanan Furkan D. ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.