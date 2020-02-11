Sahildeki gökdelenlerin yıkımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu, Ordu'da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında sorduğu Ordu'da kumsal üzerinde inşa edilen 3 bloklu gökdelen için mahkemeden yıkım kararı çıktı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi.

Toplamda 4 ağır iş makinesinin geniş güvenlik önlemleri altında çalışmalara zeminden başladığı alanda binalar kolonlarından yıkılmaya başlandı. Yıkım öncesi alana girmek isteyen bazı kişiler, güvenlik güçlerince uzaklaştırıldı.