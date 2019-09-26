Sakin şehir Perşembe'de kış hazırlıkları sürüyor

Ordu'nun Perşembe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde ağaçlarda mevsimlik bakım ve budama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, caddelerde, sokaklarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında kuruyan, yol kenarlarında tehlike arz eden ve kırılan ağaç dallarının bakımı yapılarak sağlıklı büyümeleri sağlanıyor. Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılan budama işlemleri Perşembe Belediyesine bağlı ekipler tarafından güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yaşam kaynağı olan ağaçların düzenli gelişimi ve sağlıklı büyümesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların, kış sonuna kadar devam edeceğini belirtti.