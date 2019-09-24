Sakin şehir Perşembe'nin otopark sorunu çözülüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde vatandaşların yıllardır beklediği otopark sorunu ortadan kalkıyor.

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde vatandaşların yıllardır sabırsızlıkla beklediği otopark sorunu ortadan kalkıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi ekipleri tarafından, belediye binasının tam karşısındaki arsada, otopark yapımı için çalışmalar başladı. Toplamda 178 araç kapasiteli olacak olan ve asfalt zemin üzerine kurulacak olan otopark, ilçedeki park sorununu ortadan kaldıracak.

“Park sorunu çözülüyor"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, vatandaşların yıllardır hasretle beklediği otopark sorununa çözüm getirmek adına çalışmaların başladığını belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi ekipleri tarafından çalışmaların sürdürüldüğü otoparkın, sürücüler açısından büyük kolaylık olacağını ifade eden Tandoğan, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından birisi yeterli bir otopark alanı olmamasıydı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, belediye binamızın karşısındaki alanı otopark olarak hizmete sunmak için çalışmalara başladık. Tamamlandığında yaklaşık 178 aracın park edebileceği otopark ile artık sürücülerimizin yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Otoparkımızın ilçemizin tam merkezinde olmasından ve resmi kurumlara da yakın olmasından dolayı da vatandaşlarımız bütün işlerini rahatlıkça halledebilecek. Sakin şehrimiz ve vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Tandoğan ayrıca, otoparkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması için ekiplerin hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.