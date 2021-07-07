Saliha hemşire, yoğun çalışan eşinin yanına giderek, aşısını yaptı

Ordu'da hemşire olarak görev yapan Saliha Em, yoğun hastalarıyla ilgilendiği için aşı olamayan eşinin muayenesine giderek, korona virüs aşısını yaptı. Sağlık Bakanı Koca, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Aybastı ilçesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli olan hemşire Saliha Em, eşine sürekli olarak aşı yaptırması konusunda tavsiyede bulundu. Diş hekimi olan eşi Hüseyin Em ise salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca, aşıyı erteledi. Saliha hemşire, o gün açtığı 6'lı aşıdan birisi boşa çıkınca, yoğun çalışan eşinin yanına giderek, korona virüs aşısını yaptı.

Eşine bir süredir aşı olması konusunda ısrarda bulunduğunu ifade eden Saliha Em, “Hastaları yoğun olduğu için gelemiyordu. Cumartesi günü sabahtan aradı ve aşıya gelmek istediğini söyledi. Kendisine yoğun olduğunu ve akşamüzeri gelmesini söyledim. Akşam saatlerinde 6'lı aşıyı açtım ancak sonrasında 5 hastanın olduğunu fark ettim. Eşimi aradım ancak hastası olduğu için gelemeyeceğini söyledi. Ben de eşim yakın olduğu için doktorlarımıza danışıp, kalan bir aşının eşime vurmaya gidebilir miyiz? Diye danıştım ve birlikte gidip aşıyı uyguladık. Sonrasında çekilen fotoğrafı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da beğenmiş, yaptığımız emekleri görmüş ve bizi onure etmek için sosyal medya hesabında paylaşmış. Kendisine de teşekkür ediyorum bizim için de güzel bir anı oldu” diye konuştu.

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hemşire Saliha Aybastı Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç: Ekibiyle sahada olan hemşire hanım “yerinde aşı” yaptı. (Not: Bazı mesleklerde aşı çok daha önemli!)” ifadelerine yer verdi.