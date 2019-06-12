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Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ilkokullar arası düzenlenen futbol turnuvasında Ali Rıza Demircan İlkokulu şampiyon oldu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilkokullar arası düzenlenen futbol turnuvasında Ali Rıza Demircan İlkokulu şampiyon oldu.


Kıran kırana geçen turnuvalarda şampiyonluğu kazanan öğrenciler şampiyonluk kupasını protokolün elinden aldı.


Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Nihat Altay, ”Turnuvaya günler öncesinden eğitici öğretmenleri ile hazırlanan öğrencilerimiz şampiyon olarak bizleri mutlu ettiler. Hepsini kutluyorum” dedi.

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