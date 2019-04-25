Şampiyonlar kupasını Başkan Kaya'nın elinden aldılar

Futbol turnuvasının final karşılaşmasında dereceye giren takımlar kupalarını Belediye Başkanı Yener Kaya'nın elinden aldı.

Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi halı sahasında düzenlenen turnuvanın final maçını, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Salih Baş, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Final maçında Kabadüz Merkez Ortaokulu, Yokuşdibi Ortaokulu takımını 11-3 yenerek şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya tarafından verildi.

Belediye Başkanı Kaya, tüm sporcuları tebrik ederek, öğrencilerin her türlü sportif faaliyetlerine destek olacaklarını söyledi.