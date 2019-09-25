İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Net bir skor elde ettik"

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık.

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.


Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Fatsa Belediyespor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.


Net bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buz, "Ziraat Türkiye Kupası'nı da ciddiye aldığımız göstermek istiyoruz. Burada oyuncuların seviyesini de belirlemek istiyoruz. Onlar da hak ettiler formayı aldılar. Yani şu anda ligde belki görev almayan az süreli görev alan arkadaşlarımız kupa maçında oynadılar. Ama onların seviyesine de müsabaka seviyesine çekme açısından önemli maçlardır bunlar. İnanın çok farklı iyi konsantre olmamız gerekiyordu bugünkü maça. Onu da futbolcularımız yaptı ve sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza bu arenada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


Lig maçında rakiplerinin Afyonspor olduğunu belirten Buz, "Onlar da biliyorsunuz malum geçen sene ligden düştüler ve kadroyu bozmadan hala kemik kadroya sahipler. Onlar da çıkmak isteyeceklerdir. Ondan dolayı ciddi bir müsabaka için orada da hedefimiz 3 puan. O yüzden lig maçlarını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.