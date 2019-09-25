Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Net bir skor elde ettik"

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Fatsa Belediyespor galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Net bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buz, "Ziraat Türkiye Kupası'nı da ciddiye aldığımız göstermek istiyoruz. Burada oyuncuların seviyesini de belirlemek istiyoruz. Onlar da hak ettiler formayı aldılar. Yani şu anda ligde belki görev almayan az süreli görev alan arkadaşlarımız kupa maçında oynadılar. Ama onların seviyesine de müsabaka seviyesine çekme açısından önemli maçlardır bunlar. İnanın çok farklı iyi konsantre olmamız gerekiyordu bugünkü maça. Onu da futbolcularımız yaptı ve sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldık. Mutluyuz ve yolumuza bu arenada devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Lig maçında rakiplerinin Afyonspor olduğunu belirten Buz, "Onlar da biliyorsunuz malum geçen sene ligden düştüler ve kadroyu bozmadan hala kemik kadroya sahipler. Onlar da çıkmak isteyeceklerdir. Ondan dolayı ciddi bir müsabaka için orada da hedefimiz 3 puan. O yüzden lig maçlarını da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.