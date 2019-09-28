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Sanayi esnafına yeni dolmuş durağı

Ordu’nun Fatsa İlçe Özel Sanayi Sitesi karşısında bulunan kara yolu kenarına yaptırılan dolmuş durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ordu'nun Fatsa İlçe Özel Sanayi Sitesi karşısında bulunan kara yolu kenarına yaptırılan dolmuş durakları vatandaşların hizmetine sunuldu.


Fatsa Özel Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Uzun'un girişimleri sonucunda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sanayi karşısında bulunan kara yolu kenarına dolmuş durakları yapıldı. Sanayi sitesi esnafının, öğrencilerin ve mahalle halkının soğuk ve yağışlı havalarda etkilenmeden dolmuş beklemelerini sağlayabilmek için kara yolunun her iki tarafına dolmuş durakları yaptırdıklarını belirten Başkan Mustafa Uzun, "Vatandaşlarımızın dolmuş beklerken oturabilecekleri durağa ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey ile görüşerek buraya dolmuş durağı kazandırdık. Büyük bir ihtiyacımızı bizlere kazandıran ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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