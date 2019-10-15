Şanslı kedi: 5. kattan dört ayak üstüne düştü

Ordu'da 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya ‘dört ayağının üzerine' düşen kedi, akıllara halk arasında oldukça sık kullanılan ‘kedi gibi dört ayağının üstüne düşmek' deyimini getirdi. Kedinin bir aracın kaputuna düşme anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de yaşanan olayda bir kedi, 5 katlı binanın çatısından aşağıya düştü. Yücel Erduman isimli şahsa ait aracın kaputuna 4 ayak üstünde inen kedi, akıllara halk arasında oldukça sık kullanılan ‘kedi gibi dört ayağının üstüne düştün' deyimini getirdi. Eşine az rastlanan olayda Yücel Erduman, iş yerine ait depodan eşyaların yıkıldığını zannetse de, güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Oldukça şaşıran ve daha önce böyle bir şey görmediğini ifade eden Erduman, aracının kaputunda oluşan hasar için ‘satmak istediğim zaman kedi düştüğünü söylesem kimse inanmaz' dedi.

“Aracın üzerinde tüyleri ve ezikleri görünce fark ettim”

Yeni Mahalle'de hırdavat üzerine iş yeri bulunan Yücel Erduman, şiddetli ses sonrası depodan malzeme yıkıldığını düşündüğünü, güvenlik kamerasını inceleyince gerçeği anladığını belirterek, “İş yerimde oturduğum esnada dışarıda ciddi bir ses çıktı. Depodan malzemelerin yıkıldığını düşündüm. Baktığımda depoda yıkılan malzeme olmadığını anladım. Geri dönerken arabanın üzerinde tüy ve ezikler fark ettim. Güvenlik kamerasından baktığımda evin üzerinden kedi yere atlıyor, arabaya çarpıp yere düşüyor. Allah'tan hayvana bir şey olmadı. Araçta hafif bir ezik var ama hayvan sağlıklı” dedi.

“Eşya düşer, malzeme düşer ama kediyi ilk defa duydum”

Belirli bir zaman geçtikten sonra beşinci kattan düşen kedinin iş yerine gelerek kendisine yakınlık gösterdiğini ifade eden Erduman, “Bir süre sonra yanımıza geldi ve bacağıma sürtündü. Sanki geldi hayvan bizden özür diledi. İnşaat malzemesi düşebilir, eşya düşebilir ama kedinin düşeceği hiç aklıma gelmedi, böyle bir şey de hiç görmedim. Kedilerin dört ayağının üzerinde düşer deyimi gerçekmiş. Kedi beşinci kattan aşağı direk dört ayağının üstünde kaputa vuruyor ve yere düşüyor. Demek ki boş laf değilmiş, demek ki atalarımızın gördüğü ve bildiği varmış” şeklinde konuştu.

“Aracı satacağım zaman kedi düştü desem kimse inanmaz”

Aracını satmayı düşündüğü zaman alıcıya kedi düştüğünü söylese dahi inanmayacağını da ifade eden Yücel Erduman, “Kedi düştü desek buna kimse inanmaz. O yüzden ezik deyip geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ordu'da yaşanan ve eşine az rastlanan olay, halk arasında ‘kedi gibi dört ayağının üzerine düştün' şeklinde oldukça sık kullanılan ve güç durumlar karşısında dahi zarar görmeden kendini kurtaran kişiler için söylenen deyimi getirdi.