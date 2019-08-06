Sarıhan: "Herkesin beğeneceği bir Fatsa Belediyespor izlettireceğiz"

Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Başkan Onur Sarıhan, iyi bir ekip kurduklarını, ligde adından söz ettirecek bir takım olacaklarını söyledi.

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı seçildikten sonra kolları yönetim kurulu üyeleri sıvadıklarını belirten Başkan Onur Sarıhan, “Tüm Ordu'nun takımıyız. Fatsa Belediyespor Ordu ilimizin en önemli markalarının başında geliyor. Hızlı bir şekilde yapılanmamızı gerçekleştirerek geçmişten gelen borçlarımızı da yapılandırarak tüm enerjimizle yeni sezona kendimizi hazırlıyoruz. Geç kaldık biraz ama Ordu çok güzel ve kaliteli bir Fatsa Belediyespor izlesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz lig de kalıcı olmak ve ileri ki tarihler de yapılanmamızın durumuna göre üst ligler olacaktır. Alt yapıya önem veren bir ekibimiz. Geleceğimizi iyi hazırlayacağız. Genç futbolcularımızı parlatarak Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Ligde her takım çok güçlü ve iddialı. Bizler her maçımıza Fatsa gibi çıkacağız ve taraftarımızla birlikte güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Bu yıl güzel işlere imza atacağız” dedi.