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Sarıkahraman: “Fındıkta şimdilik zirai don tehlikesi söz konusu değildir”

Ordu’nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, kar yağışının etkisi altında bulunan Karadeniz Bölgesi’nde şimdilik bir zirai don tehlikesinin bulunmadığını, vatandaşların yinede her duruma karşı tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.

Ordu'nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, kar yağışının etkisi altında bulunan Karadeniz Bölgesi'nde şimdilik bir zirai don tehlikesinin bulunmadığını, vatandaşların yinede her duruma karşı tedbirli olması konusunda çağrıda bulundu.


Ordu ve ilçelerinde yağan kar yağışları nedeniyle üreticilerin dikkatlerini fındığa vermesinin ardından, görülebilecek bir zirai don tehlikesinin şimdilik söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Sarıkahraman, “Şuanda kar yağışından dolayı fındıkta zirai don gibi bir tehlike söz konusu değildir. Ancak bundan bir ay sonra fındıklar yaprak açtığında kar yağarsa fındıkta tehlike oluşturur" dedi.



“Kar yağışı fındık için kıymetlidir”


Kar yağışlarının fındık için bereket olduğunu ifade eden Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, “Kar yağması tarım alanlarının yumuşaması, suya doyması ve bereket demektir. Kar yağışı zamanında olduğunda çok değerlidir. Şuanda kar yağışından dolayı fındıkta don gibi bir tehlike söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi.

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