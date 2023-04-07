Sarıkahraman: “Susuzluk nedeniyle gelecek nesiller tehlikede”

Ordu'nun Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirterek, önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın ve toprağın yeterince yağmur almadığını belirten Sarıkahraman, “Ülkemizde şu an kuraklık ve susuzluk tehlikesi yaklaşmaya devam ediyor. Bunların sebebine baktığımız zaman insanoğlunun doğaya karşı kötülüğüdür. Bazı yerlerde sel meydana gelirken, bazı yerlerde ise kuraklık yüzünü gösteriyor. Yağmur alabilecek ormanları yok ederek aslında kuraklığı kendi elimizle başlatmış oluyoruz. Bizim bu gün akarsu ve derelerimiz var ancak Karadeniz olarak en fakir bölgeyiz. Susuzluğa karşı vatandaşlar olarak mutlaka sorumlu hareket etmeliyiz. Tükettiğimiz gıdaların güvenliği su ile hayat bulur. O yüzden hayatımız olan suyu tasarruflu kullanmalıyız" dedi.