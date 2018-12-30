Sarıkamış şehitleri için pedal çeviriyorlar

Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, 12 bisikletli sporcunun katılımı ile Ordu'dan başladı.

Daha önce 2009, 2010 ve 2013 yıllarında gerçekleşen ve bu yıl AKSA sponsorluğunda 4.'sü düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitleri Anma Bisiklet Turu' Ordu'dan start aldı. Atilla Bisiklet Takımında yer alan 12 kişilik bisikletli, sabah saatlerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Burada hazırlıklarını giderek bisikletli sporcular, Ordu-Trabzon etabını tamamlamak üzere yola çıktı.

Atilla Bisiklet Takımı Kurucusu, kaptanı ve bisiklet camiasının önde gelen isimlerinden Atilla Atay, daha önce üç kez düzenlendikleri etkinliğin 4.'sünü ilk kez Ordu'da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Önceden, İstanbul'dan başlayarak Kars'a ulaştıklarına dikkat çeken Atay, Ordu'da aldıkları start sonucu turun 7 etaptan oluşacağını ifade etti. Etkinliğin amacının, Sarıkamış şehitleri adına farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çeken ve etkinlik hakkında bilgilendirme yapan Atay, "Daha önce düzenlediğimizde bunun etkileri ve faydalarını farkındalık adına gördük. Sarıkamış şehitleri için bir nebze olsun katkımız olduysak bundan minnettar oluruz. Organizasyonda 12 sporcu ve 5 lojistik yardımcı bulunuyor. Toplam 17 kişilik bir ekiple yola çıktık. 1. etap Ordu-Trabzon, 2. etabımız Trabzon-Rize, 3. etabımız Rize-Hopa, 4. etabımız Hopa-Artvin, 5. etabımız Artvin-Ardahan, 6. etabımız Ardahan-Kars ve 7. etabımız ise Kars-Sarıkamış olmak üzere 7 etaptan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Atay, 4 Ocak tarihinde Kars'a girmeyi planladıklarını, 5 Ocak'ta ise resmi törenlere katılacaklarını da dile getirdi. Atay, etaplardan toprakları da şehitliğe bırakacaklarını da belirterek, günde ortalama 110 kilometre yol kat edilerek toplamda 650 kilometrelik parkur geçeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte yer alan bisikletçiler ise anlamlı bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, gururlandıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından ilk etabın startı verildi.