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Sayacabaşı kamp yapmak isteyenlerin adresi

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan Sayacabaşı Mesire Alanı kamp yapmak isteyenlerin başlıca adreslerinden biri olarak gösteriliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Sayacabaşı Mesire Alanı kamp yapmak isteyenlerin başlıca adreslerinden biri olarak gösteriliyor.


Özellikle günübirlik ve hafta sonunu değerlendirmek, doğayla baş başa kalmak isteyenler şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Sayacabaşı Mesire Alanını tercih ediyor. Ladin ve sarıçam ağaçlarının bulunduğu mesire alanı kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

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