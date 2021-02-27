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Sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sebze ve meyve yüklü tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'ya sebze götüren Kasım A.'nın kullandığı 05 ABL 362 plakalı tır, Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Virajı alamayan sebze ve meyve yüklü tır orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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