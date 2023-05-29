Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için Ordu'nun Ünye ilçesinde kutlamalar gerçekleştirildi. Seçim zaferi nedeniyle Karadeniz sahil yolu kapandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 üzerinde bir oy alması ile zaferini ilan etmesinin ardından Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlayan partililer AK Parti Ünye İlçe Başkanlığı önünde toplanarak seçim sonuçlarını kutladı. Kutlamalara AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat parti binasına gelerek katılırken, çalan seçim şarkıları ile partililer büyük coşku yaşadı. Sandık sonuçlarının çok büyük bir kısmının açılmasının ardından Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş oyun havaları eşliğinde oynarken, araçlarıyla Karadeniz Devlet Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sahil yolu trafiğe kapandı

Yaşanan yoğun konvoy kalabalığında araçlarından inen onlarca vatandaş trafik akışına aldırış etmeden yolun ortasında oyun havaları oynadı. Çevredekilerin de cep telefonlarıyla kaydettiği o anlarda bazı vatandaşlar ise sevincini meşale yakarak kutladı.

Kutlamalar geç saatlere kadar devam ederken, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sahil yolunda trafik akışını sağlamaya çalıştı.