Şehir yakınlarına “Devlet Övünç Madalyası ve Berat” takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı'nca “Devlet Övünç Madalyası ve Berat” verilmesine karar verilen şehit yakınlarına ve gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratları, düzenlenen törenle tevcih edildi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törenle, 16 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya, 17 Haziran 2017 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Tiken, 12 Ekim 2016 tarihinde Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük, 4 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu, 24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri yol emniyeti aldığı sırada el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Kerim Örtücü, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 12 Mart 2018 tarihinde Afrin'in Cinderes bölgesinde icra edilen operasyon esnasında el yapımı patlayıcının(EYP) infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tankçı Uzm. Çvş. Taner Kart'ın ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce "Sonbahar Temizliği" kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi ile Kavuşak bölgeleri arasında başlatılan operasyonlarda yaralanan ve 4 askerden biri olan Ünyeli Gazi Komando Uzman Çavuş Hakan Güneş'e “Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcihi” takdim edildi.

“Hepinizin önünde saygıyla eğiliyoruz”

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, makamlardan en büyüklerinden bir tanesinin şehadet olduğunu söyleyerek, ”Dinimiz için, kutsal değerlerimiz, ay-yıldızlı albayrağımız için biz çoğu kez canımızdan feda ettik evlatlarımızı kara toprağa teslim ettik. Ama her zaman vatan sağ olsun dedik. Ne mutlu ki sizler evlatlarını bu vatana bağışlamış insanlarsınız. O yüzden hepinizin önünde saygıyla eğiliyor hepinize bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı huzurlarınızda ifade etmek istiyorum” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız adına madalya ve beratlarınızı takdim ediyoruz”

Vali Yavuz, “Ben şehit yakınları olarak kalbinizin kırık, gönlünüzün bağrınızın yanık olduğunu bilen birisi olarak sizlere bir kez daha sabırlar diliyorum. Rabb'im, sizleri inşallah evlatlarınızla cennetinde buluştursun. Bu dünyada doyamadığınız, gösteremediğiniz sevgiyi muhabbeti de öbür dünyada sınırsız bir ortamda gösterme, görme imkanınız olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın adına bugün beratlarınızı ve madalyalarınızı bizatihi yetki devri olmaksızın tarafımdan tevdi edilecektir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Törene Vali Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz, Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ekrem Ballı, Bayram Gale, Ahmet Arık, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Meydan, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer,, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.