Şehit aileleri yararına kermes

Fatsa Belediyesi Hizmet Binası karşısında gerçekleşen kermesin açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Jandarma Komutanı Jn. Yarbay Halit Gülten, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, resmi kurum müdürleri ve çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Kermesin açılışı öncesi Sahil Büyük Camisi Din Görevlisi Ahmet Özay tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İlçe Müftülüğü Vaizi Murat Top tarafından dua yapıldı. Yapılan duanın ardından protokol mensupları tarafından kermesin kurdelesi kesildi. Kermese katılan tüm davetliler kermeste yer alan yöresel yiyeceklerden tadarak şehit ailelerine destek oldular.

Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek kermesin 5 gün süreceğini belirterek, “Fatsa halkımızı birbirinden güzel yöresel yiyeceklerimizden tatmaya davet ediyoruz. Kermesimizin gelirini şehit ailelerimizin sosyal ihtiyaçları için kullanacağız. Katılım gösteren ve bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.