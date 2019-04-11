Şehit ailesine ‘Şehadet Belgesi'

Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, 20 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi dağı Kösreli Köyü Küçük Kinişir Tepe mevkisinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen J.Asb.Çvş. Burçin Damcı'nın ailesine ‘Şehadet Belgesi'ni teslim etti.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve ilgili müdürler ile birlikte Şehit J.Asb.Çvş.Burçin Damcı'nın Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde ikamet eden babası Bahittin, annesi Emine ve kız kardeşi Ayşegül Damcı'yı evinde ziyaret eden Vali Vekili Ekrem Ballı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca gönderilen ‘Şehadet Belgesi'ni, şehidin babası Bahittin Damcı'ya takdim etti.

Şehitliğin bir seçilmişlik olduğunu ifade eden Vali Vekili Ballı, “Biricik evladınızı vatan uğruna, bayrak uğruna, ezan uğruna şehit verdiniz. Öncelikle sizlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimiz, inancımız gereği en ulvi makam olan şehitlik mertebesine erişerek, Peygamber efendimize komşu olmuştur. Rabb'im ruhunu şad eylesin. Onun aziz hatırasını her zaman yaşatacağız. Geride bıraktığı siz değerli ailesine sahip çıkacağız. Bütün arkadaşlarımızla birlikte sizlerin emrindeyiz, her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

‘Şehadet Belgesi' takdiminde, Altınordu İlçe Müftü Vekili Fatih Özdemir tarafından şehidimizin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.