Şehit astsubayın cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi

Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Ordulu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 2 askerden biri olan Ordulu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi, Gaziantep Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Saat 11.40'ta askeri uçakla havalimanına inen şehidin cenazesi, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve askeri erkan tarafından karşılandı. Hidayet ve Emriye çiftinin 4 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki şehit Güney'in bekar olduğu, Nurgül, Onur ve Aynur isminde kardeşlerinin bulunduğu öğrenildi. Erzincan'da Polis Özel Harekatı'nda görevli olan Aynur Güney, ağabeyini üniforması ile karşılamaya gelerek, ailesini teselli etti.

Şehidin naaşı, Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.