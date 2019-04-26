Şehit okuluna şehit kütüphanesi

Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Şehit Cezmi Sekmen İlkokuluna, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ve askerler arasında çıkan çatışmada 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül için kütüphane açıldı. Yaklaşık 6 ay kadar yapımı süren Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Kütüphanenin açılmasında öğrencilerinin desteğinin olduğunu ifade eden Okulun Müdür Vekili Hüseyin Emirosmanoğlu, "Okulumuzun adının Şehit Cezmi Sekmen İlkokulu olması ve Trabzon'da şehit ettiğimiz kardeşimizin de adının kütüphanemizde yaşatılması bizim içinde anlamlı oldu. Şehitlerimiz hiç bir zaman unutulmadığı için ve onların manevi değerlerinin yaşatılması okulumuzu böyle bir kütüphaneye kavuşturduk. Kütüphanemizi öğrencilerimizin dikkatini çekecek şekilde kurduk. Onların düşüncesini ve desteğini aldık. Kitaplarımızı dizerken, kategori olarak ayırırken öğrencilerimize sorarak kurulmasını sağladık" dedi.

İkizce İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan, "Bu gün en mutlu günlerimizden birisini yaşıyoruz. Okulumuzun sloganı 'Göğe Komşu Topraklar' olarak Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'ni açarak bu mutluluğu yaşamak bizler ve öğrencilerimiz içinde onur vericidir. Bölgemizde şehidimiz adına böyle bir kütüphane oluşturulması hep öğrencilerimizin değerlerini tanıması ve kendilerine rehberlik edebilecek kitapları görmeleri bizleri de fazlasıyla mutlu etmiştir. Hayatının baharında ömrünü böyle bir saldırıda yitirmiş şehidimizi rahmetle anıyoruz. İstedik ki bu hatırası kütüphanemize ismini vererek yaşatalım. Gerçekten bunlar öğrencilerimiz için kendilerine milli ve manevi değerleri yaşatmaları adına güzel bir olaydır. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kütüphaneye Eren Bülbül Köşesi

Açılan kütüphanenin bir köşesinde Şehit Eren Bülbül'ün resmi ve Trabzonspor atkısı yer alırken, kütüphanenin bir diğer dikkat çeken yeri ise Türk bayraklı kitaplık köşesi oldu.

Kütüphanenin açılmasının ardından okulda bulunan 244 öğrenci ve 15 öğretmenle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan önderliğinde hazırlanan koreografide herkes "İyi ki varsın Eren" dedi.