Şehit Polis Yalçın Yamaner Bulvarı modernize edildi

Karapınar Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayarak trafikte önemli bir arter vazifesi gören Şehit Polis Yalçın Yamaner Bulvarı'nın duble olan 3 km'lik kısmında aşınma asfalt çalışmaları tamamlandı. Yapılan asfaltlama çalışmaları ve işaretlemeler sonucunda modern bir görünüme kavuşan yol güzergâhında yoğun hareketlilik dikkat çekti. Çevre yolu ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Şehit Polis Yalçın Yamaner Bulvarı şehir içi ulaşımda sürücüler için alternatif olurken, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik yoğunluğunun da azalmasına katkı sağladı.

Yolu kullananlara rehberlik etmesi amacıyla yol yüzeyine çizilen çizgi, ok, yazı ve sembollerden oluşan yatay işaretleme çalışmaları ve yol trafik şerit çizgileri ile modern bir görünüme kavuşan Şehit Polis Yalçın Yamaner Bulvarı, yeni görünümüyle vatandaşlardan tam not aldı. Duble olarak hizmet veren yolun araç trafiğine açılmasının ardından yoğun bir şekilde kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı.