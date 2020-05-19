‘Şehit Temel Şimşir Gemisi' turizme kazandırılıyor

Denize kıyısı olmasına rağmen denizden yararlanamayan Ordu'da denizi sevdirecek bir projeye imza atılıyor.

Ordu'yu denizle bütünleştirmek adına çalışmalar yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1977 yılında İstinye Tersanesinde inşa edilen ve uzun yıllar İstanbul'da şehir hatlarında hizmet verdikten sonra 2006 yılında son seferini yapan Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi turizme kazandırmak amacıyla bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hurdaya dönmeye yüz tutmuş geminin motorundan tavanına, elektriğinden mekanik aksanına kadar pek çok yerini rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gemiyi daha kullanılabilir hale getirmek için iç dekorasyonu da elden geçiriyor.

Deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşa denizi sevdirecek proje kapsamında gemide restoran, kafeterya, düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekânlar bulunacak. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken, turlar da düzenlenebilecek.

“Ordu deniziyle örnek bir şehir olacak”

Ordu'yu deniziyle barıştırılması anlamında projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu yeşili, mavisi ile insanların adeta göz zevkine hitap edecek bir şehir. Turizm anlamında da çok fazla çeşitliliğe sahibiz. Fakat bugüne kadar Ordu denizi kullanmaktan çekinmiş ve denizden yararlanamamış durumda. Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'yu deniziyle barıştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu anlamda uygulayacağımız çalışmalarla her anlamda örnek bir şehir olan Ordu, deniziyle örnek olacak” dedi.

“Vatandaşlarımız gemide doyasıya vakit geçirebilecek”

Kiralanan gemide ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Başkan Güler, “Karadeniz'e kıyısı olan Ordu'muzda yazı olsun kışı olsun fazla bir hareketlilik göremiyoruz. Denize hareketlilik kazandırmak ve vatandaşlarımızın da bu hareketliliğe dâhil olmasını istiyoruz. Bu anlamda Perşembe Belediyemizden Şehit Temel Şimşir adlı gemiyi kiraladık. Bu gemide ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Adeta hurdaya dönmüş gemide ekiplerimiz bakım onarım yapıyor, iç dekorasyonu dâhil elden geçiriyor. Farklı konseptlerle tasarlanan bu gemide restoranından, düğün salonuna kadar pek çok mekân yer alacak. Yazıyla, kışıyla vatandaşlarımız bu gemiyi rahatlıkla kullanabilecek. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız gemide doyasıya vakit geçirecek” şeklinde konuştu.