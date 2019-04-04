Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda Litvanya hareketliliği

Ordu'nun Fatsa ilçesi Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu, Avrupa Birliği tarafından 2018 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen “Be Buddy NOT Bully" adlı projenin ikinci hareketliliği kapsamında Litvanya'nın Siluva şehrinde gitti.

Yapılan etkinlikler kapsamında, Siluva şehrine giden ekip, şiddet nedir, akran zorbalığı nedir ve akran zorbalığı ile nasıl baş edilir konularında uzmanlar tarafından verilmiş olan eğitimlere katıldı.

Ayrıca öğrenciler farklı ortak ülkelerden gelen (Romanya, İspanya, Bulgaristan ve Litvanya) öğrencilerle homojen gruplar kurarak şiddet konusunda ikişer soruluk anketler hazırlamışlar ve diğer gruplardan soruları cevaplamalarını istedi.

Şiddetle baş edebilmenin bir yolunun da “Öğrencilerin fiziksel aktivitelerde etkin bir şekilde yer almasıdır” görüşünü savunan ev sahibi Litvanya ekibi diğer katılımcı dört ekibi de içine alan bir dizi fiziksel etkinlik düzenledi. Bu etkinlikler kapsamında öğrencileri üç gruba ayrılmış ve sırasıyla dans kulübünü, resim atölyesini ve okulun spor salonunu ziyaret etti. Dans kulübünde öğrenciler profesyonel kareografçılar eşliğinde dans figürleri öğrendi. Resim atölyesinde öğrenciler kendilerine özel çantalar tasarladı. Okulun spor salonunda sportif etkinliklere katılan öğrenciler ve öğretmenler beden eğitimi öğretmenlerinin de yönlendirmeleriyle yarışmalar yaptı. Ayrıca öğrenciler mum üretim atölyesini ziyaret ederek kendi mumlarını tasarladı.

Türk eğitim sisteminin “2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında uygulamaya koymak için çalışmalar yaptığı atölye sistemi Litvanya eğitim sisteminde uygulanabilir durumda olduğu ve gerçekten başarılı sonuçlar alındığı gözlendi.