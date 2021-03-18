Şehitler dualarla anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma günü Şehitlik Anıtına Çelenk sunma programına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Fatsa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı-Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdem Oğuz Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa-Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek ve resmi kurum müdürleri katıldı.

Program Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan Fatsa-Ünye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Çiçek tarafından Şehitlik Anıtına Çelenk sunmaları ile başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bolaman İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Atik günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. İbrahim Atik yaptığı konuşmada, “Tarihimizin en şerefli destanlarından birini de, bundan 106 yıl önce Çanakkale'de yazmışlardır. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan bu vatanın kahraman evlatlarınca kazanılan bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Çanakkale Seddülbahir'de direniş, Conkbayırı'nda taarruz, Sığındere'de boğuşmaktır. Gelibolu'nun en izbe derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanmış çavuşun, kolunu keserek savaşma azmi; yaralanıp geri dönen bir erin yüzüne yansıyan üzüntüdür. Çanakkale son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen Şehidin metanetidir. Rüzgarlarında çelik nefesi, yamaçlarında gazi menkıbeleridir Çanakkale. Hala mezarı olmayan ,sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır Çanakkale. İmanın topa, tüfeğe, demire, çeliğe isyanıdır Çanakkale” dedi.

Daha sonra Şehit Birol Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Akif Yumuş tarafından Bir Yolcu'ya isimli şiir okundu. Program Fatsa Orta Büyük Camii Din Görevlisi Harun Ak'ın Kur'an okuması ve İlçe Müftüsü Hamza Bayram tarafından dua yapılması ile sona erdi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Fatsa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı-Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdem Oğuz Özer, programın sonunda şehitlikte mezarı bulunan Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa ve Şehit Piyade Komando Onbaşı Osman Korkmaz'ın kabirlerine karanfil bıraktılar.