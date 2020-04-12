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Şehrin kahramanları sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarını Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler besledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarını Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler besledi.


İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile 30 büyükşehirde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından sokak hayvanları da yiyecek bulmak için şehir merkezlerine indi. Bazı bölgelerde sokak hayvanları evlerden kapı önlerine bırakılan kaplardaki yiyecekleri yerken, özellikle güvercin ve diğer kuşlar yem bulmak için şehrin meydanlarını gezdi.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezi içerisinde bulunan sokak hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için Cumhuriyet Meydanı'nda besleme yaptı. 48 saatlik yapılan sokağa çıkma yasağı içinde dışarıdaki canlıları beslemeye çalışan ekipler ise yürekleri bir kez daha ısıttı.

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