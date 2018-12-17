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Sel afetinde yıkılan köprü yeniden yapılıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde bulunan, Ağustos ayında meydana gelen sel afetinde kullanılamaz hale gele gelen köprünün yapımına başlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi'nde bulunan, Ağustos ayında meydana gelen sel afetinde kullanılamaz hale gele gelen köprünün yapımına başlandı.


Geçtiğimiz Ağustos ayının 18'inde meydana gelen sel afetinde hasar gören köprü Kumru-Korgan karayolundan Kaleönü-Hoylu ve Tahtabaş Mahallelerine bağlantı sağlıyordu. Aynı tarihte sel afetinde Fatsa ilçemizde 4 tane köprünün hasar gördüğü ve hepsinin de yeniden yapılacağı öğrenildi. 88 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde yeniden inşa edilecek olan köprünün 1,5 ayda tamamlanacağı bildirildi.



Aktepe: “İlçemizde 4 köprü yeniden yapılıyor”


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe Ağustos ayının 18'inden bu yana köprünün sel afetinde hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ile ilçemizde hasar gören 4 köprü ile alakalı bir an önce çalışmalara başlamak için istişareler yaptıklarını belirterek, “Şuanda Ayazlı mahallemizdeki Kaleönü Köprüsü'nde çalışmalar eski köprünün yıkımı ile başladı. Geçtiğimiz 10 günlük süre zarfında platform oluşturuldu. Şu anda köprünün yapımı hızla devam ediyor. Allah'tan bir kaza keder olmazsa bu köprüyü 1.5 sonra ulaşıma açacağız. Rabb'im ilçemize bir daha sel afeti göstermesin” diye konuştu.

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