Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve daha modern bir ilçe olacak"

Ordu'nun Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, "Çaybaşı sevdamızla güzel ilçemizi olduğundan daha iyi noktalara getirmek üzere ekibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Çaybaşı daha yaşanabilir, yollarıyla daha modern bir ilçe olacak" dedi.

Tüm mahallelerde eşit hizmet için çalıştıklarını söyleyen Başkan Semiz, "Bizler tek bir mahalleye odaklanıp günü kurtarmak istemiyoruz. Bu sebepten dolayı ekibimizi ikiye bölerek kendi içinde de üçe ve dörde parçalayıp tüm mahallelerimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Çünkü yıl içerisinde hizmet yapacağım süre az ve bu seneki olağan dışı hava muhalefeti de eklenince daha hızlı karar veren, daha pratik, her noktaya müdahale eden ve sistemli bir yapı oluşturmamız gerekiyordu. Bunu da bizler başardık. Yol bu bölgelerin en önemli sorunu. İnşallah en kısa süre içerisinde hayata geçireceğimiz beton santralimizle yollarımızın bir kısmını beton bir kısmını da Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle asfalt ile buluşturacağız. Yani Çaybaşı daha yaşanabilir, yollarıyla daha modern bir ilçe olacak" diye konuştu.