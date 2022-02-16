Semt pazarlarında sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Ordu'da pazarcı esnafı, geçtiğimiz haftalara göre bazı sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 düşüş olduğunu söyledi. Esnaf, fiyatların düşmesine rağmen pazarda durgunluk yaşandığını belirtiyor.

Geçen haftalarda yükselişe geçen sebze ve meyve fiyatları, bu hafta başından itibaren düşüşe geçti. Ordu'nun Altınordu ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnaf, bazı ürünlerde fiyatların yarı yarıya gerilediğini belirtiyor. Esnaf, fiyatlarda azalma olmasına rağmen bekledikleri kadar satış yapamadıklarını ifade ediyor.

“Biber ve patlıcan yarı yarıya düştü”

Pazarcı esnafı Metin Camcı, fiyatların düşmesindeki sebebin sebze ve meyvenin bollaşmasından kaynaklandığını ifade ederek, “Sebze bol olunca fiyatlar düşer, az olunca ve ihracat olursa yükselir. Şu anda ürün fazla sayılmaz, talep de fazla olunca fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar normal, geçtiğimiz hafta patlıcan 30 liraydı, bugün 15 lira, biber 25 liradan 15 liraya düştü. Sadece domateste düşüş yok, o da domates ihracatı olduğu için. Biber, patlıcan ve salatalık fiyatları düştü. Pırasa ve ıspanak fiyatları da yerinde sayıyor. Şuan pazardaki ürünlere de talep az” dedi.

“Hem fiyatlar, hem de satışlar azaldı”

Erhan Çakır isimli esnaf da ürünlerde geçen haftaya göre yüzde 50 düşüş olduğuna değinerek, “Ürünler düştü ama bu hafta işlerde de düşüş var. Geçen hafta buralar hareketliydi, şuanda boş sayılır. Fiyatlar da cazip ama insanlar genelde bakıp almadan gidiyor. Fiyatlar bir süre böyle kalır ama sonrasında daha da düşer” diye konuştu.

Pazardan alışveriş yapan bazı vatandaşlar da, fiyatları düşüşün farkına vardıklarını ancak biraz daha fiyatların geriye gelmesi gerektiğini ifade etti.