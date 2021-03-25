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Şen: "Öğrencileri orman sevgisi ile büyütmeliyiz”

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Ormanlara düşen tohumları nasıl yeşertip büyüttüysek, şimdi bu minik öğrencileri de aynı sevgi ile büyütmeliyiz” dedi.


Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa Orman İşletme Şefliği, Çamaş ilçesi Şehit Yıldıray Uygun İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen ziyarette yaptığı açıklamada, “Daha yeşil bir dünya ve Türkiye için 182 yıldır mücadele eden köklü teşkilat Orman Genel Müdürlüğü Fatsa Orman İşletme Şefliği doğa için üreten, yeşil vatana gönül veren sevgili minik orman dostlarıyla buluştuk. Ormanlara düşen tohumları nasıl yeşertip büyüttüysek, şimdi sıra bu minik kardeşlerimizde. Onlarla birlikte olup orman ve doğa sevgisi anlattık ve gerçekten son derece mutlu olduk. Öğrencilerimize hediyeler verdik” diye konuştu.

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