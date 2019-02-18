İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şen: "Ormanlara herkes sahip çıkmalı"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Ormanlarımızı korumak bizim en büyük önceliğimizdir.

Vatandaşlardan isteğimiz herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde bizlere ulaşmasıdır” dedi.


Sevil Şen yaptığı açıklamada, “Bizler sorumluluk sahamızda ormanlarımızı korumak için ekip arkadaşlarımızla gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Herkesin ormanı sevmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 177 orman yangın hattını arayarak bizlere bilgi verebilir vatandaşlarımız. Ayrıca birçok alanda toprakla fidanları buluşturma projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ormanlarımızı korumak tüm vatandaşlarımızın görevidir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.