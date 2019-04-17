Şenlik havasında Turizm Haftası

Türkiye'nin dört bir köşesinde her yıl 15-22 Nisan tarihlerini arasında kutlanan Turizm Haftası Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen eğlencelerle renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "2019 Yılı Turizm Şenlikleri" adı altında program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Okul Müdürü Ahmet Türköz'ün konuşmasıyla başladı. Türköz konuşmasında, "Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm hepimizin de bildiği gibi ülkemizin tanıtılması, ekonomimizin birleşmesi, milletimizin güçlenmesi, milli gelirimizin artması ve insanımızın mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir. Birçok medeniyete eşiklik etmiş, bu medeniyetten kalma çok zengin tarihi ve mirasa sahip, doğal güzellikleriyle bir cennetti andıran aynı anda dört mevsimi yaşanabildiği, kıtalar arasında bir köprü konumunda olan ülkemiz turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı merkezlerinden biridir. İlimizde de bu alanda her geçen daha büyük adımlar atan turizm potansiyelinin sürekli artmakta olması bizim için önemli bir gelişmedir. Bu konuda toplumuzun ilgisini çekmek, çalışma ve tanıtımları, yurdumuzda ve bütün dünyada duyurmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlamaları yapılmaktadır" dedi.

Program daha sonra E-Twinning Projesi kapsamında Okulunun Yeteneği Sensin yarışmasının finali ile devam etti. Yarışmada Rap şarkı söyleyen final birincileri Kaan Yusuf Erol ile Nisanur Seğmen oldu. Alanya'da düzenlenen 4.Geleneksel Turizm Haftası yarışmalarında dereceye giren okul öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Yöresel oyunlarla yarışmaya girdiler

Ünye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmada en dikkat çeken öğrenciler ise aralarında beş arkadaşın folklor grubu oluşturması dikkat çekti. Yöresel oyunlarla jüriyi etkilemeyi çalışan öğrenciler, salondan büyük alkış alırken, okulda düzenlenen Turizm Haftası'nın en eğlenceli görüntülerine sahne oldu.

Programa ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, şube müdürleri, turizmciler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.